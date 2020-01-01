"المعابر والحدود" بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح

غزة / سما /

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية، بغزة، إعلاناً "مهماً"، بشأن تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح.



وقالت الهيئة: إنه سيتم البدء بتسليم حقائب وأمتعة العائدين عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس الساعة 9:00 صباحاً.

وأضافت: لذا يرجى من وكلاء المواطنين العائدين التوجه إلى معبر رفح لاستلامها، مع ارتداء الكمامة واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وأغلقت السلطات المصرية اليوم الأربعاء، معبر رفح البري، بعد فتحه استثنائياً في كلا الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام.



