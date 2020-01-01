  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المعابر والحدود" بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المعابر والحدود" بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح



غزة / سما /

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية، بغزة، إعلاناً "مهماً"، بشأن تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح.

وقالت الهيئة: إنه سيتم البدء بتسليم حقائب وأمتعة العائدين عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس الساعة 9:00 صباحاً.

وأضافت: لذا يرجى من وكلاء المواطنين العائدين التوجه إلى معبر رفح لاستلامها، مع ارتداء الكمامة واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وأغلقت السلطات المصرية اليوم الأربعاء، معبر رفح البري، بعد فتحه استثنائياً في كلا الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام.

 

#غزة #الهيئة العامة للمعابر والحدود #أمتعة العائدين #معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

بايدن يثير الجدل بعد قوله "إن شاء الله" خلال مناظرته مع ترامب... فيديو

اسعار العملات مقابل الشيكل

التيار الاصلاحي يرد على تصريحات عزام الأحمد بشأن القيادي محمد دحلان

أمير الكويت الجديد يبكي في أول كلمة له بعد أداء اليمين ... فيديو

في أول مناظرة رئاسية .. ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات الشخصية

شاهد: الجيش المصري ينشر فيديو يكشف عن أقوى سلاح من نوعه

الكويت تسمّي نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد.. تعرّف إليه

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

4

مع انتهاء “الغفران السنوي”: ألا يستحق الفلسطينيون اعتذاراً من “مملكة قتلة الأبرياء”؟

معاريف تتساءل.. هل سوريا معنية بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟

الرجوب: اجتماع الامناء العامين للفصائل لم يحدد بعد.. وتوافقنا مع حماس على التوجه بمسارين

الطيراوي يرد على تصريحات مجدلاني حول قضية موظفي السلطة بغزة.."خلافية وليست ضمن صلاحياته "