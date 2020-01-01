  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وفاة مواطن وإصابة 33 آخرين بفيروس كورونا، بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 261، و6171 إصابة، و2052 حالة تعاف.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن بشار الشخشير  (56 عاما)، نا يرفع  عدد حالات الوفاة إلى 78 حالة، وتسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من اوهايو، وميتشيغن، وشيكاغو، ونيوجرسي، يرفع عدد الإصابات هناك إلى 3736 إصابة.

وأفاد فريق العمل المختص في الوزارة بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الطلبة للالتحاق بدراسة الطب في اليمن.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

بايدن يثير الجدل بعد قوله "إن شاء الله" خلال مناظرته مع ترامب... فيديو

اسعار العملات مقابل الشيكل

التيار الاصلاحي يرد على تصريحات عزام الأحمد بشأن القيادي محمد دحلان

أمير الكويت الجديد يبكي في أول كلمة له بعد أداء اليمين ... فيديو

في أول مناظرة رئاسية .. ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات الشخصية

شاهد: الجيش المصري ينشر فيديو يكشف عن أقوى سلاح من نوعه

الكويت تسمّي نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد.. تعرّف إليه

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل

4

مع انتهاء “الغفران السنوي”: ألا يستحق الفلسطينيون اعتذاراً من “مملكة قتلة الأبرياء”؟

معاريف تتساءل.. هل سوريا معنية بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل؟

الرجوب: اجتماع الامناء العامين للفصائل لم يحدد بعد.. وتوافقنا مع حماس على التوجه بمسارين

الطيراوي يرد على تصريحات مجدلاني حول قضية موظفي السلطة بغزة.."خلافية وليست ضمن صلاحياته "