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الاعلامي الحكومي بغزة: الحكومة تخدم قرابة 10000 مخالط ومستضاف بمراكز الحجر

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة: الحكومة تخدم قرابة 10000 مخالط ومستضاف بمراكز الحجر



غزة / سما /

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف"، تقدم خدماتها بشكل مباشر لأكثر من  من ٨٠٠٠ مخالط، ولأكثر من ١٨٠٠ مستضاف في ١١ مركز للحجر الصحي في جميع محافظات قطاع غزة.

وقال معروف خلال حديثه لبرنامج "هنا فلسطين" الذي يبث عبر فضائية الأقصى، "إن أكثر من ٨٠٠٠ مخالط في كافة المحافظات يتلقون حاليًا خدمات حكومية على صعيد الإعاشة والدعم الصحي والنفسي من وزارات الصحة والتنمية الإجتماعية".

وذكر أن الحكومة تقدم خدماتها لأكثر من ١٨٠٠ مواطن مستضافين ب١١ مركز للحجر الصحي ومئات المصابين بالفيروس في مراكز العزل.

 وأكد معروف أنه تمت عودة العمل لبعض القطاعات الاقتصادية، منها السماح بعودة بعض الأسواق ضمن ضوابط وإجراءات الوقاية من كورونا.

وجدد تأكيده على أنه كلما التزم المواطن باجراءات الوقاية الشخصية كلما عادت الحياة لطبيعتها أكثر لأن الضابط لهذه المرحلة هو التزام المواطن بالمنوط به.

وأشار معروف إلى أنه في كل القرارات الحكومية المتخذة يتم التركيز على مصلحة المواطن ولذلك يجب على المواطن الالتزام بالادوار المطلوبة منه وكلما تاخر التزام المواطن ستتاخر عودة الحياة لطبيعتها.

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي الحكومي #غزة #فيروس كورونا #مراكز الحجر

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