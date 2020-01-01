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الرئيس عباس يهاتف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يهاتف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح



رام الله / سما /

 هاتف الرئيس محمود عباس، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الشيخ صباح الأحمد.

وقال الرئيس: إن رحيل الشيخ صباح الأحمد خسارة كبيرة لزعيم عربي كبير، وحكيم العرب وقائد الإنسانية، والذي أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.

وأضاف الرئيس: نتضامن معكم ومع الشعب الكويتي في هذه المحنة الأليمة.

كما هنأ الرئيس الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على تولي منصبه وعلى الثقة التي أولاها له الشعب الكويتي، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

وتابع الرئيس: نحن نكِّن لكم ولشعب الكويت الشقيق كل التقدير والاحترام للمواقف المشرفة في دعم القضية الفلسطينية.

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