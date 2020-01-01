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المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل أيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل أيرلندا الجديد لدى دولة فلسطين



رام الله / سما /

تسلَّم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نسخة من أوراق اعتماد ممثل ايرلندا الجديد لدى دولة فلسطين دون سكستون، صباح اليوم الأربعاء.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، أشاد الوزير المالكي في العلاقات بين البلدين الصديقين، وبالدعم المقدم من الحكومة الإيرلندية لتطوير المؤسسات الحكومية والتعليمية والمشاريع التنموية في فلسطين بالإضافة إلى دعمها لوكالة الأونروا.

كما ثمن الدعم الإيرلندي لحقوق شعبنا المشروعة في المحافل الدولية، مشيراً إلى التضامن الإيرلندي الرسمي والشعبي مع حقوق شعبنا.

وأعرب المالكي عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين، متمنياً أن يتم ترجمته باعتراف ايرلندا في دولة فلسطين، لأهمية ذلك في حماية مبدأ حل الدولتين.

واستعرض الوزير آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته للتصدي للمساعي الأميركية-الإسرائيلية الهادفة لتقويض أي فرص حقيقية لتكريس الدولة الفلسطينية على الأرض.

ومن جانبه، أكد دون موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، معرباً عن سعادته للعمل في دولة فلسطين وتطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير د. المالكي للسيد سكستون النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

#رياض المالكي #وزارة الخارجية #ايرلندا

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