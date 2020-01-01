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عريقات يطلع القائم بأعمال سفير سلطنة عمان على آخر مستجدات الوضع الفلسطيني

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يطلع القائم بأعمال سفير سلطنة عمان على آخر مستجدات الوضع الفلسطيني



رام الله / سما /

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، القائم بأعمال سفير سلطنة عمان لدى دولة فلسطين المستشار سالم بن حبيب العميري، على آخر مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية، وقرار الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وعبر الجانبان خلال اللقاء، مساء اليوم الأربعاء، عن المواقف الموحدة تجاه مختلف القضايا، والتأكيد على رفض الضم والاستيطان، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، عبر المستشار العميري عن دعم جهود المصالحة الفلسطينية والخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينيه لتحقيقها وإجراء الانتخابات العامة.

#صائب عريقات #سلطنة عمان #الانتخابات الفلسطينية

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