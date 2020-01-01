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سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن أمين سر فتح بالقدس مقابل كفالة مالية



رام الله /سما/

 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور، مقابل دفع كفالة مالية وبعد الاستيلاء على هاتفه النقال وبطاقته الشخصية.

ووجهت سلطات الاحتلال خلال فترة التحقيق الذي استمر عدة ساعات، تهمة خرق قرار منع التواصل مع شخصيات فلسطينية للمطور، وإعادة انتخابه لقيادة حركة فتح في مدينة القدس، خلال الشهر الجاري.

واعتقلت مخابرات الاحتلال مطور صباح اليوم بعد مداهمة منزله الكائن في بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واقتادته إلى غرف التحقيق في "المسكوبية" بالمدينة المحتلة.

#قوات الاحتلال #فتح

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