منظمة التحرير ترفض التمويل المشروط ووسم الاحزاب بالارهاب

رام الله /سما/

عقدت أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لقاء حواريا مع مؤسسات المجتمع المدني، ووزارة الخارجية والمغتربين، ومنظمات أسرى، بحضور ممثلي الفصائل الوطنية، حول الشراكة الاوروبية وشروط التمويل لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وبحث اللقاء الذي عقد، اليوم الأربعاء، في مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله، آليات العمل المشترك للضغط على الاتحاد الاوروبي لإزالة الاحزاب السياسية الفلسطينية عن لائحة الارهاب، واستعراض مظاهر وابعاد الحملات التي تنظمها اللوبيات الصهيونية الرامية لنزع الشرعية عن مكونات المجتمع الفلسطيني، واستهداف الرواية الفلسطينية.

وهدف الاجتماع إلى تنسيق الادوار بشكل تكاملي للتأثير بهدف تغيير شروط التمويل الاوروبي لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني .

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أهمية الحفاظ على علاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في ظل هذه الظروف، وايجاد التوازن المطلوب في هذه العلاقة، والتأكيد على رفض المكونات الرسمية والمدنية للإشتراطات التي يتم فرضها على تمويل المؤسسات الفلسطينية، ورفض وسم أي فصيل فلسطيني بالارهاب، معتبرا ان هذه المنح المشروطة تعتبر ابتزازا سياسيا لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.