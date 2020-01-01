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1776 حالة.. الأردن يسجل إرتفاعا حادا بإصابات كورونا

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
1776 حالة.. الأردن يسجل إرتفاعا حادا بإصابات كورونا



عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الأربعاء، تسجيل 1776 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 1765 إصابة محلية، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

واوضح جابر في إيجاز صحافي، أن الحالات المحليّة، توزعت ما بين 745 في العاصمة عمّان، و43 في الكرك، و67 في البلقاء، و740 في الزرقاء، و78 في معان، و19 في عجلون، و40 في مأدبا، و1 في المفرق و3 في جرش، و23 في إربد، و5 في العقبة، و1 في الطفيلة، كما تم تسجيل 11 حالة إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر المعابر الحدودية.

وأشار جابر إلى تسجيل تسجيل (4) حالات وفاة لهذا اليوم ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 61 حالة.

كما تم تسجيل تسجيل 130 حالة شفاء لهذا اليوم، وإجراء 16621 فحصاً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1220822 فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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