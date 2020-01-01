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إسرائيل ترسل منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترسل منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي



القدس المحتلة /سما/

نقلت إسرائيل اليوم (الأربعاء) بطاريات منظومة القبة الحديدية إلى الجيش الأمريكي. 
 
وحسب موقع "والا" يأتي ذلك كجزء من الاتفاقية الموقعة العام الماضي بين وزارة الجيش ووزارة الدفاع الأمريكية.
 
وأوضح أنه تقرر أيضًا نقل بطارية إضافية سيتم تسليمها في غضون أسابيع قليلة. 
وقال وزير الجيش بني غانتس في حفل التسليم الذي أقيم في مصنع رافائيل حيث صنعت البطارية، "بفضل النظام تم منع العديد من القتلى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية وأنا فخور بأن هذا النظام المتقدم سيحمي أيضًا جنود الجيش الأمريكي". 
 
وأضاف: "إتمام الصفقة دليل آخر على أن التحالف الأمني ​​أقوى من أي وقت مضى".

#اسرائيل #القبة الحديدية #الولايات المتحدة #الجيش الامريكي

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