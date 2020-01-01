مباحث كورونا بغزة تُغلق 54 محلاً ومنشأة مُخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة /سما/

تواصل دائرة "مباحث كورونا " بالمباحث العامة في الشرطة ب غزة ، مهامها اليومية في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في ظل جهود مواجهة فيروس "كورونا"، حيث أغلقت 54 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة في محافظات غزة خلال 24 ساعة الماضية، مع إلزام أصحابها بتعهدات بعدم تكرار المخالفة.

وبحسب التقرير اليومي للدائرة، فقد أوقفت "مباحث كورونا" 88 من أصحاب تلك المنشآت وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات. وفق موقع الداخلية بغزة

كما أوقفت المباحث 65 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 17 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة بحسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

