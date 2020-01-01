محافظ الخليل يدعو إلى انتظام العملية التعليمية في المحافظة

الخليل /سما/

دعا محافظ الخليل جبرين البكري إلى انتظام العملية التعليمية في كافة مديريات المحافظة، للحفاظ على حقوق الطلبة في الحصول على تعليم نوعي.

جاء ذلك خلال اجتماع البكري مع المدراء العامين لمديريات التربية والتعليم، شمال الخليل، والخليل، وجنوب الخليل، ويطا وضواحيها، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة في المحافظة صفاء أبو سنينة، لتدارس استمرار العملية التعليمية في المحافظة.

وأكد البكري ضرورة قيام الجميع من مديري المدارس والمعلمين بواجباتهم المنوطة بهم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق غير الملتزمين، داعيا الجميع الى الالتزام التام مع التأكيد على أن حقوق المعلمين مُصانة ومحفوظة.