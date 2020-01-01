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غنام تدعو إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الآمنة بدفن موتى كورونا

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام تدعو إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الآمنة بدفن موتى كورونا



رام الله /سما/

شددت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية والبروتوكول الصحي خاصة في نقل ودفن حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت خلال لقائها، اليوم الأربعاء، مدير صحة المحافظة معتصم محيسن، وفريق الطب الوقائي في المديرية، ومدير دائرة الصرف الصحي والنفايات الصلبة في بلدية رام الله خالد غزال، إلى أن المحافظة وبالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص الأمنية والصحية ستعمل من أجل ضمان التزام كافة المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المجتمع ككل.

وبحث اللقاء آخر مستجدات الحالة الوبائية، وإدارة ونقل النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات ومراكز العزل الاحترازي في المحافظة، إضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والبروتوكول الصحي والتدابير الآمنة بدفن موتى كورونا.

وأشادت غنام بجهود الطواقم العاملة بالميدان، والتي تعمل ليلا ونهارا لكسر منحنى بؤر تفشي الفيروس، لافتة إلى أن المواطن أعز ما نملك وصحته أولوية لنا جميعا.

وأثنت على جهود طواقم بلدية رام الله التي تقوم بجمع ومعالجة النفايات الطبية الناتجة عن مراكز العزل الصحي، معبرة عن فخرها بحالة التكامل والانسجام بين كافة المؤسسات في المحافظة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.

ودعت كافة المواطنين والمنشآت للالتزام التام والكامل بإجراءات الوقاية خصوصا ارتداء الكمامة واستخدام المعقمات، وعدم إلقاء الكمامات والقفازات في الشوارع والأماكن العامة عقب استخدامها، متمنية السلامة لكافة أبناء شعبنا.

#ليلى غنام #رام الله #فيروس كورونا

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