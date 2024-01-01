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هنية يهنئ شباب رفح لتتويجه ببطولة الكأس معلناً عن مكافأة مالية

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهنئ شباب رفح لتتويجه ببطولة الكأس معلناً عن مكافأة مالية



غزة /سما/

هنأ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة نادي شباب رفح لفوزه ببطولة كأس القطاع لكرة القدم. وأبرق هنية بالتهنئة خلال رسالة رسمية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ولجماهيره، معلنا عن إقامة لقاء تكريمي للفريق خلال الأيام القادمة وفق الشروط الصحية، سيتم من خلاله تقديم مكافأة مالية بقيمة ٥٠٠٠$.

وأشاد هنية، بنادي غزة الرياضي عميد الأندية الفلسطينية بوصولهم للمباراة النهائية لكأس القطاع في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، متمنياً عودتهم الى مصاف دوري الأضواء في الموسم القادم.


وقدم هنية شكره للإتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمختلف أعضائه و لجانه على جهودهم الحثيثة لإنجاح الموسم، اضافا للأسرة الإعلامية والشرطة الفلسطينية التي كانت عاملا رئيسيا في انجاح البطولات الرياضية المختلفة.


واستنكر هنية الإساءة لبعض الكوادر الرياضية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتجاوزين تجاه كوادرنا الرياضية

#عبد السلام هنية #نادي رفح الرياضي

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