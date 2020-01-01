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طوارئ بلدية جباليا النزلة تناقش الاستعدادات لموسم الشتاء

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوارئ بلدية جباليا النزلة تناقش الاستعدادات لموسم الشتاء



غزة /سما/

نظمت بلدية جباليا النزلة اجتماعاً مهماً للجنة التنفيذية لطوارئ الشتاء في محافظة شمال غزة ، وذلك لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الشتاء ومبادلة الخبرات ووجهات النظر.
وحضر الاجتماع كلا من رؤساء بلديات محافظة شمال غزة، وممثلين عن وزارة الأشغال العامة، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز الدفاع المدني، ونقابة المهندسين، وشركة الكهرباء، واللجنة الشعبية في مخيم جباليا، ولجنة القوى الوطنية والإسلامية.

وناقش الحضور خطة عمل مشتركة لتفادي حدوث فيضانات، وسبل التضامن والتعاون المشترك، وضرورة تقديم العون والمساعدة.

وأقر الحضور بحجم الضغط الهائل على بلديات شمال قطاع غزة في ظل الظروف المالية الصعبة، وشح التمويل الدولي، واستمرار بعض المشاكل المزمنة.
فيما قدمت بلديات الشمال عروضا مختصرة عن أهم الأعمال التي نفذتها في سبيل الاستعداد والتجهيز لموسم الشتاء.

من جهتها،  قدمت بلدية جباليا النزلة عرضا المشاريع التي نفذتها في إطار تحسين شبكة تصريف مياه الأمطار والتجهيز لموسم الشتاء، حيث مددت شبكة صرف صحي كاملة في محيط حوض أمطار النزلة، ومددت خط تصريف طوارئ إلى البحر من نفس الحوض بتمويل من مؤسسة إنقاذ الطفل، والبنك الألماني للتنمية.

وأضافت بلدية جباليا النزلة أنها نظفت حوض بركتي أبو راشد وخلف، ونفذت بعض أعمال الصيانة الطارئة لمضخات الصرف الصحي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة ومصلحة مياه بلديات الساحل.

#بلدية جباليا النزلة

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