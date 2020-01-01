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الكيلة: خصوصية المرضى حقٌّ نص عليه قانون الصحة العامة

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: خصوصية المرضى حقٌّ نص عليه قانون الصحة العامة



رام الله /سما/

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إن خصوصية المرضى بشكل عام ومرضى فيروس "كورونا" المستجد خط أحمر.

وأوضحت الكيلة، خلال لقاء عقدته مع مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينين وممثلين عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن وزارتها تشدد في جميع إجراءاتها على ضمان سرية معلومات المرضى، وهو حق نص عليه قانون الصحة العامة.

وأكدت على طلب الهيئة المستقلة حول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية خصوصية المرضى قائلة إنه لا تهاون مع أي تقصير أو تسريب لمعلومات المرضى، خصوصاً مرضى "كوفيد-19".

وطالبت مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة التدخل وحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال من تفشي فيروس كورونا، من خلال الضغط على إسرائيل لتوفير كافة مستلزمات الوقاية للأسرى، ودعم حقوق المرضى منهم.

#مي الكيلة #الصحة الفلسطينية

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