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الصحة الإسرائيلية: أعلى نسبة وفيات هي لفلسطينيي الخط الأخضر

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: أعلى نسبة وفيات هي لفلسطينيي الخط الأخضر



القدس المحتلة /سما/

 قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي، اليوم الأربعاء، إن نسبة الوفيات الأعلى في إسرائيل هي لدى المجتمع العربي "فلسطينيي الخط الأخضر"، إذ تبلغ أربع وفيات لكل مليون نسمة.

وأوضح ليفي في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أنه في المجتمع اليهودي المتدين (حريديم) تصل النسبة إلى اثنين ونصف لكل مليون نسمة، وفي صفوف مجمل السكان الآخرين أقل من 2%.

وأشار إلى أن حجم الإصابات بالفيروس لدى الحريديم يبلغ 34% من الإجمالي العام على الرغم من انهم يشكلون 10% فقط من الإسرائيليين.

وعزا ليفي ذلك إلى الاكتظاظ الشديد لديهم والصلوات وإقامة المناسبات المختلفة بخلاف القانون.

وقال: "من الواضح إننا لا نستطيع في الوقت الحالي إعادة فتح الجهاز التعليمي كما كان، كما أنه لا يمكن التأكيد متى يمكن فتحه".

ورجح أن يبلغ عدد المصابين بحالة خطيرة الـ 1000 خلال 4 أو 5 أيام، كما سترتفع عدد الوفيات جراء الفيروس.

#الصحة الاسرائيلية #وفيات كورونا #اسرائيل #المجتمع العربي

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