إغلاق مخيم البقعة بالأردن لأسبوع بسبب انتشار كورونا

عمان /سما/

قررت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، إغلاق وعزل مخيم البقعة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينية في الأردن، اعتبارا من صباح غد الخميس، نتيجة تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للمخيم وليد عبد الرحمن إن القرار جاء بناء على توصية خلية أزمة "كورونا" في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وقال عبد الرحمن لوكالة الأنباء الرسمية، إن العزل سيستمر لمدة أسبوع، كما منح الأهالي مدة كافية لشراء مستلزماتهم الضرورية، وإن هناك لجنة طوارئ وغرفة عمليات ستبقى على استعداد خلال فترة العزل لمساعدة أي محتاج.

وقال محافظ البلقاء نايف الهديات إن مخيم البقعة مزدحم بالسكان، وإن السبب الرئيسي في قرار الحظر الشامل هو تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف أن لواء عين الباشا القريب من المخيم سجل أكثر 450 حالة بكورونا، منها أكثر من 250 إصابة بالفيروس في مخيم البقعة.