  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

إغلاق مخيم البقعة بالأردن لأسبوع بسبب انتشار كورونا

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مخيم البقعة بالأردن لأسبوع بسبب انتشار كورونا



عمان /سما/

قررت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، إغلاق وعزل مخيم البقعة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينية في الأردن، اعتبارا من صباح غد الخميس، نتيجة تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للمخيم وليد عبد الرحمن إن القرار جاء بناء على توصية خلية أزمة "كورونا" في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وقال عبد الرحمن لوكالة الأنباء الرسمية، إن العزل سيستمر لمدة أسبوع، كما منح الأهالي مدة كافية لشراء مستلزماتهم الضرورية، وإن هناك لجنة طوارئ وغرفة عمليات ستبقى على استعداد خلال فترة العزل لمساعدة أي محتاج.

وقال محافظ البلقاء نايف الهديات إن مخيم البقعة مزدحم بالسكان، وإن السبب الرئيسي في قرار الحظر الشامل هو تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف أن لواء عين الباشا القريب من المخيم سجل أكثر 450 حالة بكورونا، منها أكثر من 250 إصابة بالفيروس في مخيم البقعة.

#مخيم البقعة #الاردن #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بايدن يثير الجدل بعد قوله "إن شاء الله" خلال مناظرته مع ترامب... فيديو

في أول مناظرة رئاسية .. ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات الشخصية

أمير الكويت الجديد يبكي في أول كلمة له بعد أداء اليمين ... فيديو

اسعار العملات مقابل الشيكل

الكويت تعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الكويت تسمّي نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد.. تعرّف إليه

نصر الله يرد على مزاعم "نتنياهو" حول مواقع سرية تابعة للحزب في بيروت

الأخبار الرئيسية

الطيراوي يرد على تصريحات مجدلاني حول قضية موظفي السلطة بغزة.."خلافية وليست ضمن صلاحياته "

8 وفيات و358 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و696 حالة تعاف

الشعبية تندد بتصريحات مجدلاني وتدعو الحكومة لوقف كافة أشكال التمييز اتجاه موظفي غزة

الصحة بغزة: تسجيل 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 125 حالة

فريدمان : الضم تم تأجيله لمدة عام ولم يتم إلغاؤه وعلاقة إسرائيل مع لبنان آخذة بالتحسن