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أسعار المحروقات والغاز لشهر 10

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات والغاز لشهر 10



رام الله /سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك بكافة محافظات الوطن لـشهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1-10-2020.

وطرأ تغيير على سعر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا، حيث انخفض سعر اللتر الواحد لشهر أكتوبر بمقدار "أغورتين" ليصبح 5.32 شيقل بدلا من 5.34، كما انخفض سعر لتر البنزين (98 أوكتان) إلى 6.12 بدلا من 6.14 شيقل.

كما طرأ انخفاض على سعر السولار مقارنة مع أسعار شهر أيلول وآب الماضيين، حيث وصل سعر لتر السولار إلى 4.79 شيقل، وكذلك الأمر بالنسبة للتر الكاز حيث انخفض سعره إلى 4.79 شيقل أيضًا.

فيما لم يطرأ أي تغيير على أسطوانة الغاز، وجاءت الأسعار كالتالي: سعر اسطوانة الغاز 2.5 كيلوغرام بـ12.5 شيقل، واسطوانة 5 كيلوغرام بـ25 شيقلا، واسطوانة 12 كيلوغراما بـ58 شيقلا، واسطوانة 48 كيلوغراما بـ232 شيقلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 2.49 شيقل، وكيلو غرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.37 شيقل، وخدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك فقط 2 شيقل.

ودعت الهيئة جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

#اسعار الوقود #فلسطين #الهيئة العامة للبترول

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