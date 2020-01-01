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الاتحاد الأوروبي يقدم 10.5 مليون يورو لرواتب ومعاشات تقاعد آب

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يقدم 10.5 مليون يورو لرواتب ومعاشات تقاعد آب



القدس المحتلة /سما/

 قدم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مبلغا قدره 10.5 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع مرتبات ومعاشات تقاعد شهر آب لموظفيها المدنيين العاملين بشكل اساسي في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، أن هذا الدعم سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للازمة الاقتصادية المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة.

وقال: "هذه هي مساهمة مهمة اضافية من الاتحاد الاوروبي لدفع جزء من الرواتب والمعاشات التقاعدية لهذا العام. وبذلك يصل مجموع مساهمتنا في النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية في عام 2020 إلى حوالي 80 مليون يورو".

وأضاف: في إطار نهج فريق أوروبا، عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل وثيق وفعال على خلق افق مالي ودعم السلطة الفلسطينية في ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع خاصة في القطاعات الاجتماعية.

#الاتحاد الاوروبي #السلطة الفلسطينية #مساعدات

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