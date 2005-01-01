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وزارة الشباب بغزة تصرف ١٦٤ ألف دولار للمستفيدين من منحة الزواج

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الشباب بغزة تصرف ١٦٤ ألف دولار للمستفيدين من منحة الزواج



غزة / سما /

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بغزة صرف مبلغ ١٦٤ ألف دولار للمستفيدين من المنحة القطرية للزواج ممن استكملوا الإجراءات وتقديم الأوراق الثبوتية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت ان ذلك يأتي ذلك بعد استئناف عمل صندوق دعم الشباب إثر التوقف القسري نتيجة جائحة "كورونا"، بواقع (٥٤) مستفيد حصلوا على مبلغ (٢٠٠٠) دولار كدفعة أولى، و(١٤) مستفيد حصلوا على (٤٠٠٠) دولار.

وأكدت الوزارة اليوم أن طاقم صندوق دعم الشباب واصل عمله في خدمة الشباب ممن تشملهم المنحة القطرية للزواج وفق الشروط المعلنة وحسب الكشوفات المعتمدة ممن سجلوا إلكترونيا.

وأكدت أنها تعمل على استكمال ملف المسجلين للمنحة من الفئة العمرية ٣٣ عاما فما فوق خلال الفترة القادمة، وعبر الٱلية المعتمدة للتأكد من صحة البيانات ومطابقة كافة الشروط.

يذكر أن الوزارة وجهت بعودة عمل المراكز الشبابية وفق بروتوكول معتمد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووفق الضوابط الصحية، ومنذ بداية الأسبوع الجاري انتظم العمل في دوائر الوزارة من خلال الالتزام بالوقاية والتباعد.

ووجهت الوزارة شكرها للمراكز الشبابية التي لم تتوقف عن خدمة المجتمع وقدمت المبادرات التطوعية والإغاثية بكل مسئولية رغم الظروف الصعبة وقلة الموارد، متمنيةً أن تزول هذه الأزمة قريبا ويتاح العمل لاستكمال برامج الوزارة وخدمة الشباب، رغم أن الظروف الطارئة لم توقف تنفيذ البرامج بما يتناسب مع الإجراءات الصحية والتعليمات الحكومية.

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منحة الزواج

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