الاحتلال يحكم بالسجن شهرا وغرامة مالية على المواطن المسن خيري حنون

طولكرم / سما /

حكمت محكمة سالم العسكرية اليوم الأربعاء، على الأسير المسن خيري سعيد حنون (61 عاما)، بالسجن مدة شهر وغرامة مالية بقيمة 1000 شيقل.

وقال نادي الأسير في طولكرم إن الأسير حنون وهو أسير محرر، مضى على اعتقاله 10 أيام بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال من منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، ويقبع في سجن "مجدو".

وكان حنون تعرض في الاول من الشهر الجاري للاعتداء بالضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال خلال قمع وقفة احتجاجية ضد الاستيلاء على أراضي قرى (جبارة والراس وشوفة) جنوب شرق طولكرم، لغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية، ما تسبب في إصابته برضوض، إلى جانب تعرضه لمحاولة خنق من قبل الجنود، حيث وضع أحد الجنود عنق المواطن حنون تحت قدمه، ما أثار ردود فعل غاضبة.