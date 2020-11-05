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الاحتلال يمدد فترة اعتقال أربعة أسرى

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال مددت فترة اعتقال أربعة أسرى، لفترات مختلفة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، ان سلطات الاحتلال مددت فترة توقيف الأسير خالد البزور لمدّة 72 ساعة، لفحص إمكانية تحويله للاعتقال الإداري .

كما مددت فترة اعتقال كل من: الاسرى عدي مناصرة لثمانية أيام، ومحمد مطاحن لثمانية أيام، والقاصر حافظ زيود لستة أيام، بذريعة استكمال التحقيق معهم.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحق الأسير طارق زكارنة، وعينت له جلسة محكمة بتاريخ 5/11/2020.

#الاحتلال #الأسرى

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