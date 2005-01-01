أحلام تنشر صورة نادرة للراحل المنتصر بالله

وكالات / سما /

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، صورة نادرة عبر حسابها على "تويتر" للفنان المصري الراحل المنتصر بالله برفقتها.

ونعت أحلام الفنان الراحل الذي توفي السبت عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض، بمشاركتها عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة نادرة لها من بداياتها الفنية، والتي تظهر فيها مع المنتصر بالله، وهما يتبدلان حوارا مضحكا.

وغردت المطربة الإماراتية مع الصورة: "الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه ويجعل هذه الأيام خير أيامه ويبدله دار خير من داره وأهل خير من أهله ويجعله في جناته جنات النعيم اللهم عامله بما أنت أهله يا رحيم".