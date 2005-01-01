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مستخدمو "آيفون" يشتكون: "آي أو إس 14" تدمر بطاريات هواتفنا

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستخدمو "آيفون" يشتكون: "آي أو إس 14" تدمر بطاريات هواتفنا



وكالات / سما /

اشتكى عدد كبير من مستخدمي هواتف "آيفون" حول العالم من أن نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 14" يدمر بطاريات هواتفهم بصورة أسرع من المعتاد.

أوضح تقرير منشور عبر صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن هذا العيب الخطير لاحظه عدد كبير من مستخدمي "آيفون" بعد طرحه من قبل شركة "أبل" الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر.

وبالفعل تداول عدد كبير من المستخدمين هذا العيب عبر هاشتغات مختلفة على موقع "تويتر"، وأظهروا أن بطارية "آيفون" باتت تستنفد بصورة أسرع نحو 3% في الساعة الواحدة.

وأرجع الخبراء هذه المشكلة، إلى عيب فني مصاحب لتحديث "آي أو إس 14"، يدفع "آيفون" لتنفيذ مهام أكثر في الخلفية لبعض من الوقت.

فعند تثبيت "آي أو إس 14" يقوم هاتف "آيفون" مثلا بإعادة فهرسة الملفات الخاصة بالنظام، والملفات المخزنة بالهاتف، وهي عملية قد تستمر عدة ساعات أو عدة أيام أيضا.

كما أنه قد تواجه هواتف "آيفون" أيضا مشكلة أخرى مرتبطة في عدم توافق تحديثات التطبيقات والألعاب مع "آي أو إس 14"، علاوة على عمل عدد من الميزات الجديدة التي يمكنها أن تستنزف البطارية أيضا بسرعة كبيرة.

وينصح الخبراء، بضرورة تحديث كافة تطبيقاتهم وألعابهم عقب تثبيت "آي أو إس 14" على هاتفهم، حتى لا تعمل تلك التطبيقات والألعاب في الخلفية وتستنزف بطارية المستخدم.

#البطارية #آيفون #هواتف #أبل

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