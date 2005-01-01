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رصد تسرب هواء في محطة الفضاء الدولية

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رصد تسرب هواء في محطة الفضاء الدولية



وكالات / سما /

كشفت وكالة الفضاء الروسية أن روّادها رصدوا تسرب هواء في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية لكن هذه المشكلة لا تعرّض حياة الطاقم للخطر.

وكان الطاقم، المؤّلف من الرائدين الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغتر والأميركي كريستوفر كاسيدي، يبحث عن مصدر هذا التسرّب منذ آب/أغسطس.

وجاء في بيان صادر عن وكالة "روسكوسموس"، "تبيّن أن المشكلة تكمن في وحدة الخدمة زفيزدا التي تحتوي على معدات علمية".

ولا يزال ينبغي تحديد موقع التسرّب بدقّة، لكن هذه المشكلة "لا تشكّل خطرا على حياة الطاقم وصحة أفراده ولا تحول دون مواصلة الرحلات المأهولة في محطة الفضاء الدولية".

وسعى مدير الرحلات الروسية المأهولة سيرغي كريكاليوف إلى الطمـأنة في تصريحات تلفزيونية، مشيرا إلى أن المحطة الفضائية تخسر القليل من الهواء من جراء نظام التنقية.

لكنه استطرد قائلا "ما يحصل راهنا هو أكبر من التسرّب العادي وفي حال استمرّ الأمر لفترة أطول، لا بدّ من جلب مزيد من الهواء إلى المحطة".

وأفادت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من جهتها بأن التسّرب ازداد على ما يبدو ليل الاثنين إلى الثلاثاء وأن الطاقم أوقظ للبحث عن مصدره. لكن تبيّن لاحقا أن تغيّرا في الحرارة هو الذي أعطى انطباعا بازدياد التسرّب.

وكان الطاقم قد بحث سدى عن مصدر التسرّب في القسم الأميركي من المحطة بواسطة جهاز كشف بالموجات فوق الصوتية.

#محطة فضاء #هواء

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