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دراسة طبية: منتجات الألبان تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة طبية: منتجات الألبان تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء



وكالات / سما /

نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية دراسة طبية حديثة عن تأثير تناول منتجات الألبان في تخفيض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

واعتمد الباحثون على 80 دراسة طبية، ودراسات قائمة على الملاحظة؛ لفهم كيفية تأثير الأطعمة والأدوية المختلفة على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتوصل الباحثون إلى أنه بجانب الفاكهة والألياف والخضراوات، تلعب منتجات الألبان دورا كبيرا أيضا في تقليل خطر الإصابة بالمرض.

وقال البروفسور مارك باردو، من مركز التحقيقات السريرية لمعهد انسيرم في ديجون بفرنسا، الذي شارك في الدراسة: "وجدنا أن تناول منتجات الألبان كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 13 إلى 19 بالمئة".

وأضاف: "كما اكتشفنا أن تناول المزيد من الخضار والفواكه والألياف أثبت أنه أكثر فاعلية، حيث قلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 50 بالمئة".

ويشير الباحثون إلى أن اللحوم الحمراء والأغذية المصنعة لها تأثير معاكس، حيث تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

#الألبان #سرطان الأمعاء

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