الرجوب: العمل جار لاعتقال المشتبه بهم بقتل الشابين في قباطية

جنين / سما /

قال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن المؤسسة الأمنية تبذل جهودا كبيرة لاعتقال المشتبه بهم بقتل شابين في بلدة قباطية جنوب جنين.

وشدد الرجوب في بيان صحفي اليوم الخميس، على أن القانون سيطبق على الجميع، وأن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في بسط سيادة القانون، والحفاظ على السلم الأهلي في البلدة.

واكد أن هناك تعليمات من الرئيس محمود عباس، ببذل كل جهد ممكن لملاحقة الخارجين على القانون وتجار السلاح، ولن نسمح لأحد بأن يأخذ القانون بيده.

ودعا الرجوب أهالي بلدة قباطية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار في هذه الظروف الصعبة إلى مربع الفوضى، والاحتكام الى العقل لحل هذه القضية.

وكان اعلن أمس، عن مقتل المواطنين عبد السلام حنايشة (48 عاما)، ومحمد كامل حنايشة (25 عاما)، في شجار في بلدة قباطية.