ميلان يبدأ اتصالاته للحصول على مدافع ريال مدريد

وكالات / سما /

اتسعت دائرة تفكير نادي ميلان فيما يخص المدافع الذي سيدعم به صفوفه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية ومن بينهم ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد.

حيث يضع ميلان في تفكيره اللاعب صاحب الـ30 عاماً والذي لم يغادر ريال مدريد أبداً منذ بداية مسيرته وتم بالفعل حدوث لقاء بين مديري الروسونيري والنادي الملكي.

حيث يستهدف النادي الإيطالي الحصول على خدمات ناتشو على سبيل الإعارة دون وجود بند لتفعيل خيار الشراء، وفي حالة حدثت الموافقة المبدئية فقد يتم عرض فكرة أن يشارك الريال في دفع جزء من راتب اللاعب خلال السنة التي سوف يقضيها في ميلانو.

وأوضح الصحفي دي مارتزيو أن ناتشو هو على رأس قائمة ميلان فيما يخص تدعيم خط دفاعه ولكن هناك خيارات وبدائل أخرى على رأسهم دييجو دالوت مدافع مانشستر يونايتد.

حيث تقدم ميلان بالفعل رسمياً يوم الاثنين بعرض لليونايتد لاستعارة دالوت لمدة عام مع وجود بند لشراء اللاعب البرتغالي في نهاية الموسم لكن الشياطين الحُمر يفضلون البيع المباشر.

بالإضافة إلى ناتشو والدوت فإن ميلان يضع في حسبانه كذلك المدافع الياباني لفريق بولونيا تاكيهيرو توميياسو، بينما فشل مسؤولي الديافولو في الوصول إلى اتفاق مع أودينيزي لشراء لاعب وسطه سيكو فوفانا.