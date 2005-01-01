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نجم تشيلسي يحلم بالانتقال لصفوف بايرن ميونخ هذا الصيف

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم تشيلسي يحلم بالانتقال لصفوف بايرن ميونخ هذا الصيف



وكالات / سما /

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” بنسخته الألمانية عن رغبة الشاب هودسون أودوي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي بالانتقال للعب في صفوف بايرن ميونخ الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم كالوم هودسون أودوي في بداية سوق الانتقالات الصيفية بالانتقال للعب في صفوف بايرن ميونخ، ولكن تمسكت إدارة تشيلسي باستمراره.

ولكن يبدو بأن الشاب الإنجليزي صاحب 19 عاماً يرغب في الرحيل عن تشليسي، وتحقيق حلمه باللعب مع العملاق البافاري.

وأشارت الشبكة إلى أن الشاب الإنجليزي كالوم هودسون أودوي قد يفعل أي شيء للانتقال للعب في بايرن ميونخ.

وأضافت الشبكة أن هودسون أودوي يعتقد أن بايرن ميونخ يثق في قدراته أكثر من تشيلسي، ويود حقاً الانضمام للنادي الألماني بعد خسارة فرصته في التواجد بالتشكيلة الأساسية للمدرب فرانك لامبارد.

وأوضحت “سكاي” أن هودسون أودوي سينتظر تحرك بايرن ميونخ في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية على أمل التعاقد معه هذا الصيف.

الجدير بالذكر أن عقد هودسون أودوي سينتهي مع تشيلسي صيف عام 2024.

#تشيلسي #بايرن ميونخ #هودسون أودوي

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