ميسي يُوضح تصريحاته بشأن رحيل سواريز

وكالات / سما /

وجه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، رسالة إلى جماهير الفريق الكتالوني، وذلك عقب أيام قليلة فقط من بدء الموسم الكروي الجديد 2020/2021، والذي استهله البارسا بفوز كبير على فياريال.

وأشعل ميسي الأجواء في برشلونة طوال الصيف الحالي، أولاً بإعلانه عن رغبته في الرحيل عن البارسا، ثم بانتقاده لمشروع جوسيب ماريا بارتوميو، قبل أن يفتح النار على إدارة النادي بسبب زميله لويس سواريز.

وقال ميسي في تصريحات حصرية أدلى بها لصحيفة (سبورت) الإسبانية: “من يعرفني يعرف أنني لست قادراً على اللعب من أجل أي شيء آخر غير الفوز دائماً، وتقديم كل شيء على أرض الملعب، كان الأمر كذلك طوال مسيرتي المهنية، ولن يتغير ذلك أبداً، اليوم التزامي بهذا القميص لا يزال سليماً”.

وتابع: “أفهم أنه سيكون هناك من يعتقد أنه كان يجب أن أبقى هادئاً، أو أترك الأمر يمر، كما هو الحال في العديد من الأشياء الأخرى التي سمحت لها بالمرور، لكن كانت هناك أشياء كثيرة تؤلمني في الأسابيع الأخيرة، وكانت هذه طريقتي للتعبير عن ذلك”.

وأضاف: “هذا الفريق سيبذل قصارى جهده، بهدف وحيد هو تحقيق السعادة التي تجلبها كرة القدم دائماً، خاصة لجماهيرنا، الذين يستحقون ذلك كثيراً”.

واختتم بالقول: “بالنسبة لتصريحاتي بشأن رحيل لويس سواريز، فقد قلت فقط ما شعرت به في بعض اللحظات التي كانت صعبة بالنسبة لي”.