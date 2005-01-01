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دورتموند يوافق على انتقال سانشو لمانشستر يونايتد ولكن!

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يوافق على انتقال سانشو لمانشستر يونايتد ولكن!



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية بأن إدارة بوروسيا دورتموند الألماني قد أغلقت الأبواب أمام تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع جادون سانشو باستثناء باب الـ 120 مليون يورو.

وارتبط اسم جادون سانشو ابن 20 عاماً بالانتقال للعب في صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث يعتبر الهدف الأول للشياطين الحمر ببداية الميركاتو.

وبالرغم من تأكيدات الصحف الإنجليزية على اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع سانشو، إلا أن إدارة بوروسيا دورتموند خرجت للتأكيد على استمرار اللاعب هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قد اجتمعت مرة أخرى بمسؤولي بوروسيا دورتموند بشأن التعاقد مع جادون سانشو.

وعرضت إدارة مانشستر يونايتد 100 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات على الصفقة من أجل ضم سانشو.

ولكن رد إدارة بوروسيا دورتموند كان حاسماً برفض أي عرض مالي أقل من 120 مليون يورو، لتعود المفاوضات لنقطة الصفر.

الجدير بالذكر أن عقد جادون سانشو مستمر مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند صيف عام 2023.

#بوروسيا دورتموند #جادون سانشو #مانشستر يونايتد

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