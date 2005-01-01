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الاحتلال يهدم غرفا وخياما سكنية شرق يطا

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفا وخياما سكنية في منطقة شعب البطم شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في جنوب الخليل راتب الجبور ، إن جرافات الاحتلال هدمت غرفة وخيمة سكنية و"بركسا" لأعلاف المواشي للمواطن موسى اسحاق الجبارين، وغرفتين سكنيتين من الطوب والصفيح و"بركسا" للأعلاف وطابونا لصنع الخبز للمواطن محمد اسحق الجبارين في منطقة شعب البطم شرق يطا والقريبة من مستوطنة "افيجال".

وأوضح الجبور أن عدد سكان منطقة شعب البطم حوالي 300 نسمة، يعتاشون على تربية المواشي وبيوتهم ومساكنهم مخطرة بالهدم بحجة أنها تقع في المنطقة (ج).

#الاحتلال #يطا

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