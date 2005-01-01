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حماس: استمرار هدم مبان بالضفة يؤكد استمرار سياسة التطهير العرقي ضد شعبنا

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: استمرار هدم مبان بالضفة يؤكد استمرار سياسة التطهير العرقي ضد شعبنا



غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، كشف عن قيام الاحتلال بهدم 506 مبنى في الضفة الغربية، ما يؤكد استمرار الاحتلال في تطبيق سياسة التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأضاف أن استمرار هذه السياسة الاستيطانية في الضفة الغربية، تكشف مرة أخرى كذب ادعاءات الأطراف التي وقعت على اتفاق التطبيع مع الاحتلال فيما يتعلق بوقف مخطط الضم الاستعماري، وأن هذه الادعاءات كانت لتضليل الرأي العام العربي لتمرير جريمة التطبيع.

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