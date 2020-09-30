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بايدن يثير الجدل بعد قوله "إن شاء الله" خلال مناظرته مع ترامب... فيديو

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يثير الجدل بعد قوله "إن شاء الله" خلال مناظرته مع ترامب... فيديو



وكالات

أثار المرشح الرئاسي جو بايدن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة وجهها لمنافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار نشطاء على الإنترنت إلى قوله "إن شاء الله".

جاء ذلك في المناظرة الرئاسية الأولى بين الطرفين وكان الحديث حول قضية الضرائب للرئيس ترامب، حيث وجه المحاور سؤالا للرئيس الأمريكي بالقول: "دفعت الملايين من الدولارات؟ (كضرائب)" ليجيب ترامب: "نعم ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة رؤيتها".

فقاطعه جو بايدن بالقول: "متى؟ إن شاء الله" وفقا لما تناقله المغردون.

وبدأت المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب وجو بايدن، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).

وناقشت المناظرة الأولى التي استمرت 90 دقيقة، 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".

وسئل بايدن حول السبب الذي يدفع الناخبين لاختياره، فأجاب قائلا "في ظل قيادة هذا الرئيس أصبحنا أضعف وأفقر وأكثر انقسامًا وأكثر عنفا".

ومن المقرر أن يتم إجراء المناظرتين اللاحقتين بين بايدن وترامب في 15 و22 أكتوبر/ تشرين الأول في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.

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