رام الله / سما /

تصدر رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ركزت الصحف الثلاث على نعي الرئيس محمود عباس لأمير الكويت، والذي قال إنه برحيله تخسر فلسطين قائد عربياً وزعيما للإنسانية عز نظيره.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الكويت تودع أميرها الشيخ صباح الأحمد وتسمي نواف الأحمد الأمير الجديد

- الرئيس: فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عز نظيره

- اشتية يرعى توقيع اتفاقيات تجديد منح من الهند لصالح التعليم والصحة والمطبعة الوطنية

- 7 وفيات و420 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و827 حالة تعافٍ

- 6 وفيات و823 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

- الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت ويستولي على مركبات إحداها لفضائية فلسطين

- إسرائيليون يحتجون على مشروع قانون يخنق التظاهرات في عزل كورونا

* "القدس":

- وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وإعلان ولي العهد نواف الجابر أميراً للبلاد

- الاحتلال يُصعد اعتداءاته بالضفة ويهدم عدة منازل ومنشآت ويباشر عمليات تجريف استيطاني في بيت لحم

- مواصلة حصار القدس وتشدد الخناق على البلدة القديمة وسحل شاب في الشارع يزعم محاولته طعن جندي إسرائيلي

- الأخضر الإبراهيمي: التأييد العالمي لفلسطين ممتد إلى أفريقيا وأميركا وآسيا

- لجنة القانون بالكنسيت تصادق على تعديل يقيد التظاهرات ضد نتنياهو

- اشتية: التنمية ليست مستدامة في ظل الاحتلال وإنهاؤه سيطلق العنان لإمكاناتنا الحقيقية

- 7 وفيات و420 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

* "الأيام":

- وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر وأخوه نواف ولي العهد يتسلم الحكم

- الرئيس: فلسطين خسرت قائداً حكيماً وقف دائماً لجانب قضيتنا

- الاحتلال يهدم مسكنين ومنشأة في طوباس ونابلس وتجريف أراض لشق طريق استيطانية في بيت لحم

- "الوباء": سبع وفيات ورصد 335 إصابة وانخفاض في الإصابات النشطة لتبلغ 20%

- القدس: إسرائيليون يحتجون على مشروع قانون "يخنق التظاهرات"

- غزة: بحرية الاحتلال تغرق قاربي صيد في أعنف اعتداء على مراكب الصيادين

- نتنياهو: الإمارات والبرحين وقعتا معناً على أساس "صفقة القرن"