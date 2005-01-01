الكنيست يقر مشروع قانون لفرض قيود على التظاهرات خلال الإغلاق

القدس المحتلة / سما /

أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، مشروع القانون الذي يفرض قيودًا على تنظيم مظاهرات خلال الإغلاق الكامل، ويسمح بها لمسافة كيلومتر فقط عن المنازل.

وأيد 46 عضوًا مشروع هذا القانون فيما عارضه 38، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

كما صادق الكنيست على زيادة ميزانية الدولة للعام المالي الحالي بمليارين ونصف مليار شيكل لتمويل الخطة الاقتصادية الهادفة إلى مواجهة أزمة الكورونا.

وشجب رئيس المعارضة يائير لابيد، فكرة حظر التظاهر، معربًا عن خشيته من أن يحظر عليه التكلم في الكنيست في المرحلة المقبلة.

واتهم لابيد الحكومة الإسرائيلية بالفشل في التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها وبنيتها صرف الانتباه عن ذلك إلى الخطر الصحي المزعوم الذي تشكله المظاهرات.

وفي ذات السياق، من المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر "كابينت كورونا" الساعة الرابعة عصرًا لبحث المزيد من الخطوات الهادفة إلى تسطيح المنحنى الوبائي في ظل توقعات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يستمر الإغلاق الصحي شهرًا على الأقل.

وأجرى نتنياهو، الليلة الماضية، مشاورات حول جهود انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا والتزود به والسبل الكفيلة بتوسيع رقعة استخدام الفحوصات السريعة لتشخيص الوباء.