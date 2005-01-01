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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين، وداهمت عدة منازل في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شادي حسن البطران (30 عاما) من بلدة اذنا غرب الخليل، واوس موسى عادل اصليبي (20 عاما)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، من بلدة بيت امر شمال الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال منطقة الحاووز بالخليل وفتشت عدة منازل عرف من اصحابها: معاوية دوفش، وعارف دوفش، جميل مجاهد، واياد اسماعيل مجاهد، واسامة النتشة، وحمدي اسكافي.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيت  امر، الفتى أُبي يوسف عبد الحميد أبو مارية (16 عاما)، وهو طالب في الصف العاشر.

#الاحتلال #ذوي الاحتياجات الخاصة

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