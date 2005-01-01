مداهمات واعتقالات بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، الشقيقان ياسين وأحمد العرايشة من منزليهما في مخيم الجلزون شمال شرقي رام الله. بالتزامن مع اندلاع مواجهات في المخيم.

وفي القدس المحتلة، جرى اعتقال ثلاثة شبان آخرين من مخيم شعفاط، بعد اعتراض مركبتهم واحتجازهم.

ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات متفرقة، فجرًا، والليلة الماضية، منها مداهمة منطقة الجلدة في مدينة الخليل.

وكانت القوات اعتقلت، مساء أمس، مواطنًا من قرية إماتين شرقي قلقيلية، وهو موسى حسين بري (49 عاما) بعد مداهمة منزله.

هذا وهدمت جرافات الاحتلال "بركسا" بمساحة 500 متر على مدخل بلدة بينا جنوب نابلس، يعود ملكيته للمواطن جمال خضر.