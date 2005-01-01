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الكويت تسمّي نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد.. تعرّف إليه

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تسمّي نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد.. تعرّف إليه



وكالات

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، اختيار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أميرا للبلاد، خلفا لأخيه صباح الأحمد الذي توفي في الولايات المتحدة.

 ونواف الأحمد (83 عاما)، هو الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح. سُميّ وليًا للعهد في 2006.

بدأت حياة نواف الأحمد السياسية منذ ستينات القرن الماضي، إذ عيّنه الشيخ عبد الله السالم الصباح محافظًا لحولي، وفي 1978 عين وزيرًا للداخلية لغاية 1988.

وبعد ذلك عين وزيرا للدفاع، وبعد انتهاء الحرب مع العراق عين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وفي 1994 عين نائبًا لرئيس الحرس الوطني.

وفي 2003 أعيد تعيينه وزيرًا للداخلية، ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء.

ومنذ توليه ولاية العهد في 2006، خاض الأمير نواف معركة بارزة ضد الفساد، وقال في خطاب للشعب الكويتي، في 23 آب/ أغسطس الماضي، إن "أبناء الأسرة الحاكمة ليسوا فوق القانون"، على خلفية ما تردد عن ضلوع أحدهم في قضية فساد.

والشيخ نواف متزوج وله أربعة أولاد وبنت، و"نشأ في بيوت الحكم منذ ولادته، وهي بيوت تعتبر مدارس في التربية والتعليم والالتزام والانضباط، وإعداد وتهيئة حكام المستقبل"، وفق موقع ديوان ولي العهد.

وأبناء أمير الكويت الجديد الأربعة، أكبرهم فيصل، وهو ضابط رفيع في وزارة الداخلية، وأحمد الذي يشغل منصب محافظ حولي، وعبد الله وهو فريق ركن يشغل منصب نائب رئيس الأركان العامة للجيش، إضافة إلى سالم، الذي عين قبل أيام رئيسا لجهاز أمن الدولة.

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