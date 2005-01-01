في أول مناظرة رئاسية .. ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات الشخصية

وكالات

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن في أول مناظرة تلفزيونية بينهما مساء الثلاثاء الاتهامات وسط أجواء محمومة متوترة.

وبحسب "أ ف ب "، بدا التوتر بوضوح منذ الدقائق الأولى للمناظرة، إذ كان الرجلان يقاطعان بعضهما باستمرار، ما أخرج نائب الرئيس السابق باراك أوباما عن طوره وقال لترامب "هلا تخرس يا رجل!".

كما نعت المرشّح الديموقراطي الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية بأنّه "كذّاب" و"مهرّج".

وقال بايدن عن منافسه في استحقاق الثالث من نوفمبر إنّ "كلّ ما يقوله حتى الآن كذب. أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه. الكلّ يعلم أنّه كذّاب".

وأضاف "من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفواً هذا الشخص".

وتابع "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

بدوره اتّهم ترامب منافسه الديموقراطي بالافتقار إلى الذكاء وبأنّه دمية في يد "اليسار الراديكالي".

وقال ترامب خلال المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطباً نائب الرئيس السابق "أنت لا تمتّ إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عاماً ولم تفعل شيئا".

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتّبع بسبب كوفيد-19، انطلقت المناظرة قبل 35 يوماً من الاستحقاق الرئاسي، دون أن يتصافح الرجلان السبعينيان.

واستهلت المناظرة بدفاع الرئيس الجمهوري عن قراره المثير للجدل بترشيح قاضية محافظة للمحكمة العليا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

وقال ترامب وقد وضع ربطة عنق مخططة حمراء داكنة "لقد فزنا في انتخابات 2016 ولنا الحقّ في ذلك".

وسارع المرشح الديموقراطي بربطة عنق رفيعة بخطوط سوداء وبيضاء للقول "علينا الانتظار حتى نرى نتيجة هذه الانتخابات".

وانطلقت المناظرة على مرأى من جمهور صغير كان في عداده زوجتا المرشّحين ميلانيا ترامب وجيل بايدن وقد وضعتا كمامات.

وسعى بايدن، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي، إلى ربط ترامب بشكل مباشر بجائحة كوفيد -19 التي أودت بأرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم أجمع.

واستهزأ بايدن بترامب غامزاً من قناة أحد أكثر تصريحاته شهرة بقوله "ربّما يمكنك حقن مبيّض الملابس في ذراعك وهذا كفيل بعلاج" فيروس كورونا.