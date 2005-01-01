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رغم انحسار موجة الحر .. حالة الطقس: أجواء حارة

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم انحسار موجة الحر .. حالة الطقس: أجواء حارة



رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن تنكسر حدة الأجواء الحارة، اليوم الأربعاء، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء حارة نسبياً في الجبال.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء تميل إلى الاعتدال في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، مع هبات نشطة أحيانا.

بينما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبياً في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء صيفية معتدلة في الجبال خصوصا في الظل.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في جميع المناطق وتسود أجواء معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء منعشة وتميل إلى البرودة قليلا في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا في المناطق المنخفضة بشكل عام، وأجواء صيفية معتدلة في الجبال خصوصا في الظل وتميل إلى الحرارة منتصف النهار.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في جميع المناطق وتسود أجواء معتدلة نسبيا في السواحل والسهل الساحلي مع ارتفاع نسب الرطوبة، في حين تسود أجواء منعشة وتميل إلى البرودة قليلا في المناطق العالية وقمم الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، مع هبات نشطة أحيانا.

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