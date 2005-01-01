"المجلس الوطني" ينعى أمير الكويت

رام الله /سما/

نعى المجلس الوطني الفلسطيني فقيد الأمتين العربية والإسلامية ونصير الشعب الفلسطيني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال المجلس الوطني في بيان النعي الذي أصدره اليوم الثلاثاء، إن الأمة العربية والشعب الفلسطيني يودعون اليوم فارسا عربيا حكيما متمسكا بعروبته وقوميته الأصيلة، والذي أفنى حياته في خدمة قضايا أمته العربية.

وأضاف أن فلسطين وشعبها وقيادتها فقدوا اليوم وفي هذا الظرف الحساس والدقيق، أميرا وفياً داعما للحق الفلسطيني، ومناصرا على الدوام للقضية الفلسطينية العادلة.

ودعا رئيس المجلس سليم الزعنون الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.