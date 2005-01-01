نصر الله يرد على مزاعم "نتنياهو" حول مواقع سرية تابعة للحزب في بيروت

بيروت /سما/

رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بخصوص مزاعم وجود "مواقع سرية" لأسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في بيروت.

وقال نصر الله ، في كلمة متلفزة: العلاقات الإعلامية في حزب الله ستدعو وسائل الاعلام للدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه".

وتابع "إجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".

لفت إلى أن المجموعات المتنوعة التشكيل والتسليح في شمال لبنان كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير.

وذكر أنه على الحدود الجنوبية ما زال جيش الاحتلال في أعلى حالة من الاستنفار والاخبتاء والحذر الشديد والانتباه، "هذه أطول مدة زمنية يعيشها جيش العدو دون أن يجرؤ على الحركة منذ احتلاله فلسطين"، كما قال.

وأضاف: بعد عملية اغتيال العصر التي استهدفت الشهيدين سليماني والمهندس بدأت واشنطن بإعادة إحياء داعش، واشنطن تحاول تبرير بقائها في المنطقة تحت عنوان التحالف الدولي لقتال داعش الذي تريد إحياءه في المنطقة، داعياً إلى الحذر والانتباه إلى ما يحضّره الأمريكيون للمنطقة من جديد.