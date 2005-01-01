داخلية غزة: التواصل مع الجانب المصري مستمر لبلورة آلية دائمة لفتح معبر رفح

غزة /سما/

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار التواصل مع الجانب المصري لبلورة آلية دائمة لفتح معبر رفح، حيث يجري نقاش وإعداد تصورات حول ذلك.

وقال البزم في تصريحات صحفية، إن أكثر من ألف مسافر غادروا عبر معبر رفح اليوم، في اليوم الثالث والأخير من فتحه استثنائياً، فيما لا يزال العمل مستمراً باتجاه استقبال المواطنين العالقين.

وتابع "قرابة 2600 سافروا في اتجاه المغادرة خلال الأيام الثلاثة لفتح المعبر، من كشوفات الوزارة، والتنسيقات المصرية".

وأضافت "الأمور سارت بشكل جيد في عمل المعبر خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهناك سهولة في الحركة بشكل أفضل من المرات السابقة، وهناك إجراءات وقائية مشددة للعائدين، ويتم تحويلهم جميعاً لمراكز الحجر الصحي لمدة أسبوع".

أما بخصوص إجراءات مواجهة "كورونا"، قال البزم: ابتداءً من الأسبوع القادم سنكون أمام إجراءات أكثر تشديداً بحق مُخالفي إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس "كورونا"، ولن نبقى أسرى للمستهترين في المجتمع.

وأردف: نأمل أن نصل لحالة من الوعي والالتزام لدى المواطنين بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامة؛ لأننا لن نتمكن من إعادة تشغيل كافة المرافق دون الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأشار إلى أن الوزارة والجهات المختصة الأخرى تسير تدريجياً في إعادة فتح بعض الأسواق لإعطاء مساحة لعملها وفق إجراءات الوقاية والسلامة، والمباحث العامة تراقب عمل كل القطاعات والإجراءات الوقائية المتبعة فيها.