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جيش الاحتلال: اكتشفنا ثلاثة مواقع في قلب بيروت لإنتاج مواد تستخدم لإنتاج الصواريخ الدقيقة

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: اكتشفنا ثلاثة مواقع في قلب بيروت لإنتاج مواد تستخدم لإنتاج الصواريخ الدقيقة



القدس المحتلة /سما/

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قواته كشفت عن ثلاثة مواقع في قلب أحياء سكنية في مدينة بيروت لإنتاج مواد تستخدم لإنتاج الصواريخ الدقيقة.

وقال المتحدث الإسرائيلي: إن الموقع الأول هو موقع لإنتاج مواد للصواريخ الدقيقة في قلب المنطقة الصناعية في حي الجناح، أما الموقع الثاني يقع تحت أرضي لإنتاج أجزاء من الصواريخ الدقيقة في حي الليلكي.

فيما الموقع الثالث، بحسب المزاعم الإسرائيلية موقع تحت أرضي لإنتاج مواد الصواريخ الدقيقة في حي الشويفات.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، هذه المواقع بكل ما لديها من قدرات ووسائل وتمتلك معلومات واسعة عن مشروع الصواريخ الدقيقة للحزب وستواصل التعامل معه من خلال وسائل وآليات عمل مختلفة".

#الجيش الاسرائيلي #حزب الله #بيروت #لبنان #انتاج الصواريخ

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