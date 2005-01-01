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إتلاف أجسام مشبوهة تم العثور عليها في قريوت

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إتلاف أجسام مشبوهة تم العثور عليها في قريوت



نابلس /سما/

 أتلفت الشرطة أربعة اجسامٍ مشبوهةٍ عثر عليها مزارعون كانوا يقومون بحراثة اراضيهم في قرية قريوت جنوبي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً من مواطنين حول العثور على أجسامٍ مشبوهةٍ في القرية، فتحركت قوة من مركز شرطة قبلان وطواقم هندسة المتفجرات في شرطة المحافظة للمكان وبمعاينة هذه الاجسام تبين بانها مقذوفات مدفعية فعالة تشكل خطراً على المواطنين.

وأضافت أنه تم التعامل معها وإتلافها بمكان آمن بعد اتخاذ جميع احتياطات الأمان اللازمة.

#الشرطة #اجسام مشبوهة #نابلس

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