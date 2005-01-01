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"الصحة" تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تستكمل استلام المنحة السعودية لمواجهة كورونا



رام الله /سما/

استكملت وزارة الصحة الفلسطينية استلام المنحة السعودية لمساعدة فلسطين في التصدي لجائحة كوفيد 19.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الثلاثاء، إن الوزارة تسلمت اليوم باقي المنحة السعودية المتمثلة في أسرة مستشفيات وطاولات للعمليات الجراحية وأجهزة تنفس اصطناعي.

وقدمت وزيرة الصحة باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية وعموم أبناء شعبنا الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذا الدعم السخي.

وأشارت إلى أن هذه المنحة تم الترتيب لها وإيصالها لفلسطين من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والذين نقدم لهم ولملك الأردن الشكر والعرفان على جهودهم في مساعدة أبناء شعبنا.

وأشادت وزيرة الصحة بجهود منظمة الصحة العالمية ومساندتهم لوزارة الصحة على كافة المستويات والمجالات.

#وزارة الصحة #المنحة السعودية #الشعب الفلسطيني #فيروس كورونا

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