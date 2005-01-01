رئيس الوزراء يعرب عن تعازيه بوفاة أمير الكويت

رام الله /سما/

أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعازيه الحارة للشعب الكويتي الشقيق بوفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مستذكرا خصال الفقيد وسجاياه الحميدة، ومواقفه المساندة للقضية الفلسطينية، وذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وقال رئيس الوزراء:" بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فإن فلسطين تفقد اليوم واحدا من رجالات الأمة الأوفياء الذين طالما قدموا الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في لحظة نحن أحوج ما نكون لأمثاله من الزعماء الذين ظلوا ينافحون عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في الصراع العربي الإسرائيلي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحفظ الكويت من كل مكروه".