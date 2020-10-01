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تنويه هام للطلبة الذين لم يتمكنوا من السفر للالتحاق بالجامعات المصرية

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه هام للطلبة الذين لم يتمكنوا من السفر للالتحاق بالجامعات المصرية



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين للطلبة الدارسين في الجامعات المصرية، الذين لم يتمكنوا من السفر للالتحاق بدراستهم، ضرورة التسجيل على الرابط www.mofa.pna.ps/evacuation،

حتى لو كانوا ممن سجلوا سابقا على منصة الطلاب الرئيسية أو منصة الرحلات السابقة ولم يسافروا، بهدف حصر أعدادهم لتأمين سفرهم على عدد من الرحلات القريبة والأخيرة المخصصة لهم.

وطلب الفريق المختص من جميع الطلبة الجدد الذين حصلوا على إفادة قبول طالب وافد للدارسة في الجامعات المصرية، التسجيل أيضا على الرابط، علما بأن الرابط يتضمن خانة لفرز الطلبة الجدد عن الطلبة القدامى، وذلك لمساعدته في استكمال الترتيبات اللازمة لسفر الطلبة الجدد إلى القاهرة في القريب العاجل.

ونوهت إلى أن باب التسجيل يفتح في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ويغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس الموافق 1/10/2020.

وبينت أن هذا التسجيل يعتبر الفرصة الأخيرة أمام الطلبة للالتحاق بدراستهم في الجامعات المصرية.

ودعت الطلبة الراغبين بالاستفسار للتواصل مع مسؤول غرفة العمليات في فريق العمل المصغر فاتح جيبات على الرقم 0592051138.

#الخارجية والمغتربين #الجامعات المصرية #الطلبة الفلسطينيين

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